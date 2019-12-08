Люнгберг: Мы продолжаем думать о месте в топ-4

Новости спорта:Люнгберн считает, что борьба за ЛЧ еще впереди.

Исполняющий обязанности главного тренера Аренала Фредрик Люнгберг считает, что Арсенал еще имеет шансы финишировать в топ-4 в турнирной таблице.

"Не думаю, что нам нужно прекращать думать о месте в топ-четверке. Но мы должны сконцентрироваться на том, чем мы сейчас занимаемся, и не оглядываться по сторонам. Мы просто должны работать над своей игрой и над уверенностью.

Я не говорил, что намерен отказываться от отдельных игроков, просто в той ситуации, в которой мы оказались, я решил довериться более опытным игрокам", – приводит слова Люнгберга Sky Sports.

На данный момент Арсенал занимает 10-е место в турнирной таблице, отставая от идущего четвертым Челси на 10 очков.