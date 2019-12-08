Ковач может возглавить клуб АПЛ

Новости спорта:Экс-наставник Баварии намерен возглавить английский клуб.

Бывший главный тренер «Баварии» Нико Ковач хочет возглавить «Арсенал».

Как сообщает Goal.com, представители 48-летнего хорвата уведомили руководство лондонцев об интересе специалиста к должности главного тренера клуба.

Ковач рассчитывает на то, что его доступность в настоящий момент может помочь ему занять место во главе команды. Также он намерен посетить матч 16-го тура АПЛ между «Вест Хэмом» и «Арсеналом», который состоится 9 декабря.

Вдобавок вчера Ковач был замечен на трибунах на матче «Эвертон» – «Челси» (3:1). Он сообщил, что находится в Англии лишь затем, чтобы посмотреть несколько футбольных встреч, пока в его карьере возникла пауза.