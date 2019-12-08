АЕК Чигринского возглавил известный итальянский тренер

Новости спорта:Новым наставником греческой команды стал итальянец Массимо Каррера.

Бывший главный тренер Спартака Массимо Каррера возглавил АЕК, сообщает официальный твиттер клуба. 55-летний итальянец подписал контракт с греками до конца сезона 2020/21 гг.

Каррера находился без работы после увольнения из Спартака осенью 2018 года. В 2017 году итальянский тренер привел москвичей к первому за 16 лет чемпионству в России. Также в тренерской карьере Карреры числится работа в тренерском штабе Ювентуса и сборной Италии.

В составе АЕКа выступает украинский защитник Дмитрий Чигринский. В нынешнем сезоне экс-игрок Шахтера и сборной Украины провел 10 матчей в составе греческого клуба и забил один гол.

После 13-го тура греческой Суперлиги АЕК идет на третьем месте в турнирной таблице. Отставание от лидеров — Олимпиакоса и ПАОКа — составляет 10 очков. Дебютировать Каррера во главе АЕКа сможет уже 14 декабря в выездном матче против Ксанти.