Легендарный игрок Бетиса стал самым возрастным автором хет-трика в Примере

Новости спорта:Хокину покорилось уникальное достижение

Полузащитник севильского «Бетиса» Хоакин Санчес стал самым возрастным автором хет-трика в истории чемпионата Испании.

Хоакин в возрасте 38 лет и 140 дней забил три гола в ворота «Атлетика» (в данный момент счёт 3:2, идёт 2-й тайм) в матче 16-го тура Примеры.

Таким образом, хавбек превзошёл достижение бывшего нападающего мадридского «Реала» Альфредо Ди Стефано, который сделал хет-трик в 1964 году в возрасте 37 лет и 255 дней.

Хоакин является воспитанником «Бетиса». В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах испанского национального чемпионата (10 — в основном составе), в которых стал автором шести забитых мячей (два — с пенальти), а также отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.