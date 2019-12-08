Немецкий тренер очень хотел бы возглавить Барселону

Новости спорта:Главный тренер Лейпцига назвал свою команду мечты.

Главный тренер Лейпцига Юлиан Нагельсманн заявил, что был бы рад однажды в своей карьере возглавить Барселону, а также рассказал о том, как вел переговоры с Боруссией Д.

"Я много раз говорил: Барселона — красивый город, а в нем прекрасный клуб. Я бы хотел там поработать когда-то. Но они не единственный клуб, который меня привлекает".

"Боруссия? Это правда, что там был интерес, но время не подходило, и Дортмунде не хотели ждать. Я был в Хоффенхайме по контракту и был пункт — я мог уехать только в 2019 году. Когда этот пункт вступил в силу, в Дортмунде не было свободной должности", — сказал Нагельсманн ZDF.

Напомним, 32-летний специалист стал самым молодым тренером, который смог вывести свою команду в плей-офф Лиги чемпионов.