Футболист Зари хочет перейти в Динамо

Новости спорта:Дммитрий Хоченовский не против перейти в Динамо.

Полузащитник «Зари» Дмитрий Хомченовский прокомментировал победу над «Динамо» (2:1).

– Мой гол вышел с понтами? Может быть. Сначала хотел отдать передачу, а потом увидел, что можно забить и получилось.

- У вас сработал весь план на игру?

– Конечно, сработал. Мы выиграли у такой хорошей команды. Счастливы.

- «Заря» могла забивать и больше.

– Конечно, у нас было много моментов. Будем работать над их реализацией.

- Если зимой «Динамо» тебя пригласит, согласишься перейти?

– Естественно, – сказал Хомченовский.