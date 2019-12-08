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Футболист Зари хочет перейти в Динамо

Футболист Зари хочет перейти в Динамо
22:00 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Дммитрий Хоченовский не против перейти в Динамо.

Полузащитник «Зари» Дмитрий Хомченовский прокомментировал победу над «Динамо» (2:1).

– Мой гол вышел с понтами? Может быть. Сначала хотел отдать передачу, а потом увидел, что можно забить и получилось.

- У вас сработал весь план на игру?

– Конечно, сработал. Мы выиграли у такой хорошей команды. Счастливы.

Динамо слабо играет против сильных соперников

- «Заря» могла забивать и больше.

– Конечно, у нас было много моментов. Будем работать над их реализацией.

- Если зимой «Динамо» тебя пригласит, согласишься перейти?

– Естественно, – сказал Хомченовский.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Заря, УПЛ, Дмитрий Хомечновский.
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