Футболист Зари хочет перейти в Динамо

Полузащитник «Зари» Дмитрий Хомченовский прокомментировал победу над «Динамо» (2:1).
– Мой гол вышел с понтами? Может быть. Сначала хотел отдать передачу, а потом увидел, что можно забить и получилось.
- У вас сработал весь план на игру?
– Конечно, сработал. Мы выиграли у такой хорошей команды. Счастливы.
- «Заря» могла забивать и больше.
– Конечно, у нас было много моментов. Будем работать над их реализацией.
- Если зимой «Динамо» тебя пригласит, согласишься перейти?
– Естественно, – сказал Хомченовский.