Заслуженный отдых: Месси пропустит матч против Интера в ЛЧ

Новости спорта:Лидер Барселоны Лионель Месси, с большой долей вероятности, пропустит матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

Нападающий Барселоны Лионель Месси скорее всего пропустит поединок против миланского Интера в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, главный тренер "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде планирует предоставить лидеру команды отдых.

Поскольку каталонцы уже гарантировали себе выход в плей-офф ЛЧ, специалист хочет, чтобы аргентинец лучше подготовился к насыщенному графику в чемпионате Испании.

Напомним, матч Интер - Барселона состоится 10 декабря в 22:00 по киевскому времени. В текущем сезоне на счету Месси 14 поединков во всех турнирах, 11 забитых голов и восемь результативных передач.