Скачать
Понедельник, 09.12.2019
Заря обыграла Динамо и вышла на второе место (Фото)
Заря обыграла Динамо и вышла на второе место (Фото)
Легендарный игрок Бетиса стал самым возрастным автором хет-трика в Примере
Легендарный игрок Бетиса стал самым возрастным автором хет-трика в Примере
Динамо набрало лишь 4 очка в матчах с представителями топ-5 УПЛ
Динамо набрало лишь 4 очка в матчах с представителями топ-5 УПЛ
Скрипник: Моя команда выжала из себя все
Скрипник: Моя команда выжала из себя все

Заслуженный отдых: Месси пропустит матч против Интера в ЛЧ

Заслуженный отдых: Месси пропустит матч против Интера в ЛЧ
07:38 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Лидер Барселоны Лионель Месси, с большой долей вероятности, пропустит матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

Нападающий Барселоны Лионель Месси скорее всего пропустит поединок против миланского Интера в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, главный тренер "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде планирует предоставить лидеру команды отдых.

Поскольку каталонцы уже гарантировали себе выход в плей-офф ЛЧ, специалист хочет, чтобы аргентинец лучше подготовился к насыщенному графику в чемпионате Испании.

Невероятно: Месси покорился очередной уникальный рекорд (Видео)

Напомним, матч Интер - Барселона состоится 10 декабря в 22:00 по киевскому времени. В текущем сезоне на счету Месси 14 поединков во всех турнирах, 11 забитых голов и восемь результативных передач.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Интер (Милан), Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Игрок Динамо признался, почему команда проиграла Заре
02 Скрипник: Моя команда выжала из себя все
03 Футболист Зари хочет перейти в Динамо
04 Игрок Шахтера нацелен остаться в Бразилии
05 Между Хантером и Поветкиным состоится реванш
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь