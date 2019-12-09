Сила и хитрость: Зубков оформил дубль за Ференцварош (Видео)

Новости спорта:Украинский легионер Ференцвароша Александр Зубков отметился дублем в матче чемпионата Венгрии против Академии Пушкаша.

В рамках 15-го тура венгерского первенства Ференцварош на своем поле не смог переиграть Академию Пушкаша. Поединок закончился со счетом 2:2.

Украинский хавбек хозяев Александр Зубков отметился дублем в этом матче.

Первый гол Зубкова настоящий шедевр. Украинец подхватил мяч на фланге, а затем сместился в центр и сильно пробил, сняв "паутинку" с дальней девятки ворот соперника:

А в концовке первого тайма Зубков подкараулил ошибку защитной линии "Академии Пушкаша". Защитник хотел скинуть мяч вратарю, а получилось прям на ногу украинскому форварду, который забил в пустые ворота:

Первый тайм закончился уверенно победой команды Реброва. Почти все были уверенны, что Ференцварош доведет матч до логического завершения. Но тут включился экс-форвард московского Локомотива Эзекиэль Хенти, который точными ударами на старте и в средине второй половины игры сделал счет равным.

Ференцварош – Академия Пушкаша 2:2

Голы: Зубков, 7, 40 – Хенти, 51, 76.