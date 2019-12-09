Браво, мужики: обзор матча Динамо - Заря (Видео)

Новости спорта:Подопечные Виктора Скрипника сенсационно обыграли киевское Динамо на НСК Олимпийский.

В центральном матче 17-го тура чемпионата Украины Динамо потерпело домашнее поражение от Зари - 1:2.

Гости отметились забитым мячом уже на старте встречи - постарался Богдан Михайличенко. На 22-й минуте динамовцы сравняли счет благодаря точному удару Беньямина Вербича. В начале второго тайма Динамо осталось в меньшинстве, после чего луганчане забили свой второй гол.

Смотрите видеообзор этого поединка:

Динамо — Заря 1:2

Голы: Вербич, 22 — Михайличенко, 6, Хомченовский, 56

Динамо: Бойко — Караваев, Кадар, Попов, Кендзера — Буяльский, Сидорчук, Шапаренко (Шабанов, 57) — Цыганков, Беседин (Де Пена, 65), Вербич

Заря: Шевченко — Тымчик, Абу Ханна (Арвеладзе, 75), Чеберко, Михайличенко (Вернидуб, 58) — Иванисеня (Лунев, 80) — Кочергин, Юрченко, Хомченовский — Кабаев, Громов