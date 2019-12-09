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"Работа мечты": рекордсмен Лиги чемпионов хочет возглавить Барселону

"Работа мечты": рекордсмен Лиги чемпионов хочет возглавить Барселону
09:21 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Юлиан Нагельсманн признался, что хотел бы стать у руля каталонской Барселоны.

Главный тренер РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн признался, что хотел бы в будущем возглавить Барселону.

"Я много раз говорил: Барселона - очень красивый город, в котором базируется прекрасный клуб. Я бы хотел там поработать когда-то. Но это не единственный клуб, который меня привлекает.

Мной интересовалась дортмундская Боруссия, но они не хотели ждать. Я работал в Хоффенхайме по контракту и там был пункт, по которому я мог покинуть клуб только в 2019 году. Когда этот пункт вступил в силу, в Боруссии уже не было свободной должности", - приводит слова Нагельсманн ZDF.

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Напомним, 32-летний тренер возглавил Лейпциг летом 2019 года. До этого он тренировал Хоффенхайм, с которым дважды подряд финишировал в топ-4 Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Нагельсманн стал самым молодым тренером, который вывел свою команду в плей-офф Лиги чемпионов.

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ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Юлиан Нагельсманн.
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