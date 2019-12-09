СМИ: легионер Динамо отправится покорять Парагвай

Новости спорта:Парагвайский легионер Динамо Дерлис Гонсалес близок к возвращению на родину.

Полузащитник "Динамо" Дерлис Гонсалес, выступавший последний год в аренде в "Сантосе" перейдет в парагвайскую "Олимпию Асунсьон" за 3,5 млн долларов, сообщает Hoy Deportes.

По информации источника, все детали сделки оговорены, для совершения трансфера осталось согласие «Динамо».

Эту информацию подтвердил сам игрок в комментарии сайту D10.

"Говорил с «Олимпией», это мой дом, мне здесь всегда нравилось. Теперь все зависит от решения «Динамо», но сделка практически завершена", – сказал Гонсалес.

Подтвердил возможность перехода руководитель финансового отдела "Олимпии Асунсьон" Педро Балотта.

"Это возвращение Гонсалеса. Еще один игрок топ уровня будет в нашей команде", – приводит слова Балотты Tigo Sport.

Полузащитник вынуждено уйдет из аренды в "Сантосе", рассчитанной до конца сезона, из-за конфликта с техническим директором клуба.

Гонсалес выступал за "Олимпию Асунсьон" в 2014 году.