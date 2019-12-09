"Прошу прощения": Михайличенко извинился перед фанатами Динамо

Новости спорта:Киевское Динамо сенсационно уступило луганской Заре

В рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо в домашнем поединке уступило луганской Заре со счетом 1:2. Главный тренер команды Алексей Михайличенко прокомментировал результат игры.

"Прошу прощения за этот результат. Хотя команда, оставшись вдесятером, все-таки показала свой характер и свое желание, свое несогласие с тем ходом событий, который был", - отметил специалист в эфире Профутбол.

Также Алексей на послематчевой пресс-конференции заметил, что его подопечным явно не хватило реализации для исполнения задуманного.

Следующие поединок "динамовцы" проведут с Лугано в заключительном туре группового этапа Лиги Европы.