Варди повторил уникальное достижение ван Нистелроя

Нападающий Лестера Джейми Варди оформил дубль в матче 16-го тура АПЛ против Астон Виллы (4:1).

Таким образом, 32-летний англичанин отличился в восьмой игре чемпионата подряд во второй раз в карьере. Об этом сообщает OptaJoe.

Варди повторил рекорд экс-игрока Манчестер Юнайтед Руда ван Нистелроя, который забивал в восьми матчах подряд в 2002-м и 2003-м годах.

8+ - Jamie Vardy is just the second player in Premier League history to score in eight successive games on two separate occasions, after Ruud van Nistelrooy in January 2002 and August 2003. Punisher. pic.twitter.com/PjnDXTtWRW