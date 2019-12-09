Президент Барселоны рассказал о трансферных планах клуба

Новости спорта:Барселона в зимнее трансферное окно намерена сохранить всех своих игроков.

Барселона в зимнее трансферное окно намерена сохранить всех своих игроков. Об этом заявил президент клуба Хосеп Бартомеу.

По его словам, клуб не будет никого продавать в январе, поскольку сейчас в команде сбалансированный состав.

"Мы не планируем никого продавать в январе. У нас сбалансированный состав, и мы не хотим никого отпускать.

Иногда футболисты сами изъявляют желание уйти, но обычно это в конце сезона. Иногда мы их отпускаем, иногда убеждаем остаться", - цитирует Бартомеу La Repubblica.

Отметим, что на данный момент Барселона занимает первое место в таблице Примеры, однако у Реала такое же количество очков - 34.