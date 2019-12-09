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Моуриньо хочет подписать полузащитника Шаньдун Лунэн

Моуриньо хочет подписать полузащитника Шаньдун Лунэн
13:58 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Маруан Феллаини может вернуться в английскую Премьер-лигу.

Полузащитник китайского Шаньдун Лунэн Маруан Феллаини может вернуться в английскую Премьер-лигу. Об этом сообщает DH Les Sports+.

По информации источника, главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо хочет пригласить в свою команду 32-летнего бельгийца, с которым он успел поработать в Манчестер Юнайтед.

Отмечается, что португальский специалист обозначил Феллаини главной целью на зимнее трансферное окно и лично связывался с ним, чтобы обсудить возможный переход.

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Действующее соглашение бельгийского хавбека с Шаньдун Лунэн истекает в декабре 2021 года.

В текущем сезоне китайской Суперлиги Маруан сыграл 22 матча, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

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ФК Тоттенхэм, Футбол, АПЛ, Маруан Феллаини, Новости футбола.
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