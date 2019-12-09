Экс-наставник Арсенала может возглавить Эвертон

Новости спорта:Руководство Эвертона обратилось к Унаи Эмери с предложением занять пост главного тренера.

Руководство Эвертона обратилось к Унаи Эмери с предложением занять пост главного тренера, сообщает Sky Sports.

Неофициальная встреча состоялась в Лондоне. Однако, как сообщает источник, Эмери необходимо больше времени, чтобы решиться на следующий шаг после увольнения с поста менеджера Арсенала.

В данный момент, Унаи продолжает работать над своим английским, поскольку он рассматривает Англию, Испанию или Италию в качестве стран для следующего места работы.

Помимо Эмери, боссы Эвертона рассматривают еще 3-х потенциальных кандидатов на замену Марку Силву. Карло Анчелотти, наставник Наполи – один из них.

Напомним, что Унаи Эмери был уволен с поста тренера Арсенала 29 ноября. Последней каплей для руководства Канониров стало поражение лондонцев в матче Лиги Европы против франкфуртского Айнтрахта (1:2). Последние 7 игр Арсенала под руководством Эмери были проиграны или сыграны вничью.

Руководство Эвертона уволило Марку Силву 5 декабря. Португалец покинул занимаемую должность в связи с плохими результатами Ирисок.