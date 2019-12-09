Леоненко дал ценный совет руководству Колоса

Новости спорта:Виктор Леоненко рассказал, при каком условии Колос может остаться в первой шестерке Favbet Лиги.

Эксперт программы Великий футбол Виктор Леоненко рассказал, при каком условии Колос может остаться в первой шестерке Favbet Лиги.

«Если Колос усилится еще одним таким игроком, как Вильхамссон, то можно бороться за шестерку. Там все команды одинаковые – Мариуполь, Колос, Олимпик.

Колосу нужен нападающий. А дальше нужно смотреть, кто кем усилится и как сложится календарь.

Любая команда может попасть в шестерку, но если много матчей с лидерами, то будет сложнее. Плюс, Колос же строит стадион. Это тоже поможет команде», – сказал Леоненко в эфире программы Великий футбол.

Колос располагается на 6-м месте турнирной таблицы УПЛ, имея в активе 20 очков. Клуб опережает ближайшего преследователя – Мариуполь всего на одно очко.

Следующую игру Колоски проведут 14 декабря. На выезде они сыграют со Львовом. Начало игры в 14:00 по киевскому времени.