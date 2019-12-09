Скачать
Понедельник, 09.12.2019
Заря обыграла Динамо и вышла на второе место (Фото)
Заря обыграла Динамо и вышла на второе место (Фото)
Легендарный игрок Бетиса стал самым возрастным автором хет-трика в Примере
Легендарный игрок Бетиса стал самым возрастным автором хет-трика в Примере
Динамо набрало лишь 4 очка в матчах с представителями топ-5 УПЛ
Динамо набрало лишь 4 очка в матчах с представителями топ-5 УПЛ
Скрипник: Моя команда выжала из себя все
Скрипник: Моя команда выжала из себя все

"Как акула в воде": Вильхамссон рассказал об адаптации в Украине

"Как акула в воде": Вильхамссон рассказал об адаптации в Украине
11:05 Сегодня Телеграф Фото: ФК Колос

Новости спорта:Исландский легионер Колоса Арни Вильхамссон рассказал о своей адаптации в Украине.

Нападающий Колоса Арни Вильхамссон в поединке 17-го тура украинской Премьер-лиги забил два гола в ворота Днепра-1, а также сделал один ассист. Матч завершился со счетом 4:0.

"Я чувствую себя в украинском футболе не как рыба, а как акула в воде. На самом деле, наслаждаюсь тем, что сейчас играю в футбол, забиваю голы.

В Украине у меня есть шанс демонстрировать свои лучшие качества. Колос мне очень подходит – как, наверное, и я ему", - рассказал футболист в интервью Великого футбола.

"Это стыд и позор": экс-наставник сборной Украины раскритиковал Днепр-1

Смотрите обзор матча Колос - Днепр-1 на нашем сайте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, УПЛ, Новости футбола, ФК Колос, Арни Вильхамссон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Игрок Динамо признался, почему команда проиграла Заре
02 Скрипник: Моя команда выжала из себя все
03 Футболист Зари хочет перейти в Динамо
04 Между Хантером и Поветкиным состоится реванш
05 Игрок Шахтера нацелен остаться в Бразилии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь