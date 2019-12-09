"Как акула в воде": Вильхамссон рассказал об адаптации в Украине

Новости спорта:Исландский легионер Колоса Арни Вильхамссон рассказал о своей адаптации в Украине.

Нападающий Колоса Арни Вильхамссон в поединке 17-го тура украинской Премьер-лиги забил два гола в ворота Днепра-1, а также сделал один ассист. Матч завершился со счетом 4:0.

"Я чувствую себя в украинском футболе не как рыба, а как акула в воде. На самом деле, наслаждаюсь тем, что сейчас играю в футбол, забиваю голы.

В Украине у меня есть шанс демонстрировать свои лучшие качества. Колос мне очень подходит – как, наверное, и я ему", - рассказал футболист в интервью Великого футбола.

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