Украинский арбитр - о внедрении VAR в УПЛ

Новости спорта:Евгений Арановский высказал свою точку зрения касательно технического нововведения.

Украинский судья Евгений Арановский на пресс-конференции, посвященной внедрению системы видеоповторов в Украине (VAR) и высказал свою точку зрения касательно технического нововведения.

Так, он вспомнил как сидел в автобусе VAR на матче Суперкубка Украины-2019 между Шахтером и Динамо и заявил, что далеко не всегда можно даже с шести камер понять, было ли нарушение или какую карточку необходимо дать.

"Во время Суперкубка было нарушение такое... Красная или желтая — непонятно. Я посмотрел шесть камер и не увидел того, что нужно было увидеть. Тогда я сделал вывод. Вот нам говорят, что в одном месте не заметил нарушение, потом в другом... Так я с шести камер не могу увидеть то, что нужно.

В такие моменты понимаешь, что сидеть в этом автобусе VAR сложнее, чем кажется. Я смотрю в одну камеру, в другую, замедленный повтор и все равно не увидел нарушения. Поэтому чем большем камер, тем лучше", - отметил Арановский на пресс-конференции.