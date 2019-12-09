Гвардиола: Мой клуб не может конкурировать с топ-командами

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола признал, что его команда отстает от лучших команд Европы.
«Ливерпуль», «Юнайтед», «Барселона», «Реал», «Ювентус» – это команды, с которыми нам приходится играть. Реальность такова, что, возможно, сейчас мы не можем конкурировать с ними.
Нам нужно принять это, стать лучше и двигаться дальше. Возможно, нам нужно принять реальность и прогрессировать.
Мы отстает от «Ливерпуля» на 14 очков из-за допущенных нами ошибок, уровня соперников и особенно вещей, на которые мы не можем повлиять. Такова реальность, но нам нужно двигаться дальше. Сейчас начало декабря, есть и другие турниры, где нам нужно играть.
Мы не думаем о победе в Лиге чемпионов, я не думаю о том, сколько очков нам нужно набрать или сколько очков должны потерять соперники», – приводит слова Гвардиолы Mirror.