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Гвардиола: Мой клуб не может конкурировать с топ-командами

Гвардиола: Мой клуб не может конкурировать с топ-командами
14:42 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Twitter

Новости спорта:Наставник Ман Сити считает, что сейчас его клуб далек от идеальной формы.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола признал, что его команда отстает от лучших команд Европы.

«Ливерпуль», «Юнайтед», «Барселона», «Реал», «Ювентус» – это команды, с которыми нам приходится играть. Реальность такова, что, возможно, сейчас мы не можем конкурировать с ними.

Нам нужно принять это, стать лучше и двигаться дальше. Возможно, нам нужно принять реальность и прогрессировать.

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Мы отстает от «Ливерпуля» на 14 очков из-за допущенных нами ошибок, уровня соперников и особенно вещей, на которые мы не можем повлиять. Такова реальность, но нам нужно двигаться дальше. Сейчас начало декабря, есть и другие турниры, где нам нужно играть.

Мы не думаем о победе в Лиге чемпионов, я не думаю о том, сколько очков нам нужно набрать или сколько очков должны потерять соперники», – приводит слова Гвардиолы Mirror.

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