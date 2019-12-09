Михайличенко признан лучшим в 17-ом туре Favbet Лиги (Фото)

Новости спорта:Богдан Михайличенко признан лучшим игроком 17-го тура Favbet Лиги.

Защитник Зари Богдан Михайличенко признан лучшим игроком 17-го тура Favbet Лиги, сообщает официальный сайт УПЛ.

В борьбе за это звание он опередил полузащитника Александрии Кирилла Ковальца, форварда Колоса Арни Вильхамссона, а также игроков Десны Владислава Калитвинцева и Александра Филиппова.

Напомним, что в матче против Динамо Михайличенко забил дебютный гол за луганский клуб. Также в этой встрече он отдал голевую передачу. Всего 22-летний защитник сыграл за Зарю 50 матчей.

В данный момент Заря располагается на второй строчке турнирной таблицы Favbet Лиги. В активе луганского клуба 34 очка. Отставание от лидера УПЛ – Шахтера составляет 13 очков.

Следующий матч Заря проведет 14 декабря. На Славутич-Арене луганский клуб встретится с Шахтером. Начало матча – 17:00 по киевскому времени.