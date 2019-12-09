Шахтер - Аталанта: кто обслужит решающий матч "горняков" в ЛЧ

Новости спорта:Немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером будет работать на матче решающего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером будет работать на матче решающего тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Аталантой в Харькове, сообщает сайт УЕФА.

Помогать на линиях ему будут Торстен Шиффнер и Марко Ахмюллер, четвертый арбитр — Роберт Шродер. С системой видеоповторов VAR будет работать Саша Штегеманн, его ассистент — Марко Фритц.

В 2017 году Цвайер обслуживал матч Шахтера против Наполи (2:1), а также против Фенербахче (3:0) в 2015 году. Помимо этого, судил игру Динамо с Бешикташем (1:1) и Днепра с Интером (0:1).

Шахтер и Аталанта сыграют в Харькове 11 декабря. Победа гарантирует команде Луиша Каштру выход в плей-офф Лиги чемпионов. Аталанта выйдет из группы, если обыграет Горняков, а загребское Динамо не победит в домашнем матче Манчестер Сити.