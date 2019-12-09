Динамо - Лугано: у швейцарцев серьезные кадровые проблемы

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15:15 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Четыре основных исполнителя могут не приехать в Киев на матч заключительного тура Лиги Европы.

В шестом туре Лиги Европы, в котором «Лугано» сыграет в Киеве с «Динамо», наставник швейцарского клуба Маурицио Якобаччи не сможет рассчитывать сразу на нескольких основных исполнителей.

Так, субботний поединок чемпионата с «Ксамаксом» (1:1) из-за травм пропустили четыре основных игрока – центральный защитник Мият Марич, левый хавбек Франсиско Родригес, центрбек Хонатан Саббатини и нападающий Александер Герндт.

Отметим, что «Динамо» для «железного» выхода в плей-офф нужна победа с разницей в два мяча. Но и минимальный выигрыш с большой долей вероятности позволит команде Алексея Михайличенко выйти из группы.

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«Лугано» же потерял шансы подняться в турнирной таблице выше четвертого места. Напомним, что в Швейцарии была зафиксирована ничья 0:0.

Матч «Динамо» - «Лугано» состоится в четверг, 12 декабря, на НСК «Олимпийский». Начало встречи в 19:55.

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Лига Европы, ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, ФК Лугано.
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