Моуриньо назвал игрока Тоттенхэма, способного получить "Золотой мяч"

Новости спорта:Моуриньо считает Алли очень талантливым исполнителем.

Португальский наставник Тоттенхэма Жозе Моуринью рассказал изданию Standard Sport, что его подопечный Деле Алли в будущем вполне может стать обладателем Золотого мяча:

"У него есть талант, нужный возраст. В его годы он уже имеет колоссальный опыт выступлений на самом высоком уровне – игры Лиги чемпионов, игры за национальную сборную на самых престижных соревнованиях. Он имеет все, чтоб однажды стать лучшим и выиграть Золотой мяч. Тут лишь вопрос о мотивации на каждый день

Похож ли Алли на Лэмпарда? Фрэнк был невероятным игроком, суперпрофессионал и фантастический исполнитель. И он, и команда повышали свой уровень вместе, поскольку Фрэнк располагал необходимым потенциалом, профессионализмом и ментальностью. Все это было в его характере. Мне не доводилось делать в этом направлении ничего.

Деле более молод, он еще не зрелый игрок. Он имеет невероятный потенциал, который мы постараемся раскрыть, что в итоге принесет пользу как клубу, так и национальной сборной. Именно над этим мы и будем работать. Я вижу его желание, он действительно хочет, и мы сделаем все от нас зависящее, чтоб его уровень игры был запредельно высоким.

Взлеты и падения случаются, особенно часто это происходит с молодыми игроками. Потому очень важно выдерживать правильный баланс, когда игрок находится либо вверху, либо внизу. Здесь необходимо действовать осторожно и грамотно", - заявил Моуринью.