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Гвардиола может уйти из Манчестер Сити

Гвардиола может уйти из Манчестер Сити
17:15 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Гвардиола может уйти из английского клуба в конце сезона.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола может покинуть свой пост по завершению нынешнего сезона, информирует The Athletic. Отмечается, что вероятность ухода испанца возрастет в том случае, если Горожане выиграют Лигу чемпионов.

Несмотря на то, что контракт Гвардиолы с Манчестер Сити рассчитан до 2021 года, руководство чемпиона Англии уже рассматривает потенциальных кандидатов на должность тренера.

Гвардиола возглавляет Манчестер Сити с 2016 года — под его руководством Горожане дважды выигрывали чемпионат Англии (2018, 2019), Кубок английской лиги и Суперкубок, а также один раз побеждали в национальном Кубке. В Лиге чемпионов испанец ни разу не проходил с Манчестер Сити дальше четвертьфинала.

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В нынешнем сезоне Горожане неудачно выступают в английской Премьер-лиге: по итогам 16 туров их отставание от лидирующего Ливерпуля составляет 14 очков. В Лиге чемпионов команда Гвардиолы досрочно вышла в плей-офф.

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ФК Ман Сити, АПЛ, Пеп Гвардиола, Новости спорта, Новости футбола.
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