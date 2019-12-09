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Аутсайдер АПЛ хочет купить игрока Челси

Аутсайдер АПЛ хочет купить игрока Челси
17:36 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Вингер Чесли Педро может переехать в Бирмингэм.

Полузащитник Челси Педро Родригес близок к тому, чтобы покинуть Лондон зимой. По информации The Telegraph, в услугах испанца заинтересована Астон Вилла.

В нынешнем сезоне 32-летний Педро сыграл всего в девяти матчах за Челси (592 минуты), забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Педро перешел в Челси из Барселоны летом 2015 года. В прошлом сезоне испанец сыграл 53 матча, в которых забил 13 голов и сделал 5 ассистов.

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После 16 туров Астон Вилла занимает 17-е место в чемпионате Англии. В следующем матче Львы сыграют с Шеффилд Юнайтед на выезде.

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ФК Челси, АПЛ, Педро, Новости футбола.
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