Аутсайдер АПЛ хочет купить игрока Челси

Новости спорта:Вингер Чесли Педро может переехать в Бирмингэм.

Полузащитник Челси Педро Родригес близок к тому, чтобы покинуть Лондон зимой. По информации The Telegraph, в услугах испанца заинтересована Астон Вилла.

В нынешнем сезоне 32-летний Педро сыграл всего в девяти матчах за Челси (592 минуты), забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Педро перешел в Челси из Барселоны летом 2015 года. В прошлом сезоне испанец сыграл 53 матча, в которых забил 13 голов и сделал 5 ассистов.

После 16 туров Астон Вилла занимает 17-е место в чемпионате Англии. В следующем матче Львы сыграют с Шеффилд Юнайтед на выезде.