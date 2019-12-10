Скачать
Вторник, 10.12.2019
Заря обыграла Динамо и вышла на второе место (Фото)
Заря обыграла Динамо и вышла на второе место (Фото)
Гвардиола может уйти из Манчестер Сити
Гвардиола может уйти из Манчестер Сити
Динамо набрало лишь 4 очка в матчах с представителями топ-5 УПЛ
Динамо набрало лишь 4 очка в матчах с представителями топ-5 УПЛ
Маркевич: Курченко - дилетант, могли стать чемпионами, если бы не он
Маркевич: Курченко - дилетант, могли стать чемпионами, если бы не он

Лунин может вернуться в Реал в январе

Лунин может вернуться в Реал в январе
08:21 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Украинский голкипер Андрей Лунин может в январе вернуться в Реал.

Украинский вратарь Вальядолида Андрей Лунин может в январе вернуться в Реал, сообщает AS. По информации источника, "сливочные" всерьез рассматривают такой вариант.

В Мадриде недовольны, что 20-летний голкипер не провел ни одной игры за клуб, который взял его в аренду. Во всех встречах сезона место в воротах занимал Хорди Масип. И даже когда в начале сезона Масип часто ошибался, Лунин так и не получил шанса себя проявить.

В контракте Лунина пункта о досрочном расторжении аренды нет, но руководство Вальядолида находится в хороших отношениях с Реалом и вряд ли будет против.

Бавария хочет купить одного из лучших игроков УПЛ

Такая же ситуация и у защитника Хави Санчеса, который начало сезона пропустил из-за травмы, а после этого также не получил ни одной минуты в Вальядолиде.

Источник сообщает, что если Лунин и Хави Санчес будут возвращены в январе в Реал, то для того, чтобы отправить их в еще одну аренду. Целесообразность разрыва арендного соглашения как раз зависит от того, найдут ли украинцу другой клуб.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, Футбол, ФК Вальядолид, Новости футбола, Андрей Лунин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лидер Первой лиги расстался с главным тренером
02 Хирн: Всем плевать на Уайлдера
03 СМИ: Анчелотти в течении недели будет уволен
04 Джошуа: Верю, что побью Уайлдера и Фьюри
05 Бразильский клуб имеет серьезные долги перед Зарей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь