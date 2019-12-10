Лунин может вернуться в Реал в январе

Новости спорта:Украинский голкипер Андрей Лунин может в январе вернуться в Реал.

Украинский вратарь Вальядолида Андрей Лунин может в январе вернуться в Реал, сообщает AS. По информации источника, "сливочные" всерьез рассматривают такой вариант.

В Мадриде недовольны, что 20-летний голкипер не провел ни одной игры за клуб, который взял его в аренду. Во всех встречах сезона место в воротах занимал Хорди Масип. И даже когда в начале сезона Масип часто ошибался, Лунин так и не получил шанса себя проявить.

В контракте Лунина пункта о досрочном расторжении аренды нет, но руководство Вальядолида находится в хороших отношениях с Реалом и вряд ли будет против.

Такая же ситуация и у защитника Хави Санчеса, который начало сезона пропустил из-за травмы, а после этого также не получил ни одной минуты в Вальядолиде.

Источник сообщает, что если Лунин и Хави Санчес будут возвращены в январе в Реал, то для того, чтобы отправить их в еще одну аренду. Целесообразность разрыва арендного соглашения как раз зависит от того, найдут ли украинцу другой клуб.