Интер - Барселона: на кого ставят букмекеры

Новости спорта:Букмекеры назвали фаворита матча Интер - Барселона в Лиге чемпионов.

Барселона сыграет на выезде против Интера в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20. Матч пройдет во вторник, 10 декабря, в Милане в 22:00 по киевскому времени.

Барселона досрочно гарантировала себе первое место, независимо от результата матча последнего тура. У Интера и Боруссии Д перед последним туром одинаковое количество очков, при этом Интер имеет преимущество по личным встречам.

В грядущей встречи букмекеры видят явным фаворитом Интер.

Так, в конторе William Hill на успех Интера можно поставить с коэффициентом 1.57. Победа Барселоны здесь оценивается в 5.00, а ничейный исход встречи - в 4.50.

Специалисты из bet365 установили похожие котировки. Победу итальянского клуба здесь оценили в 1.60, успех Барселоны - в 5.30, а ничью - в 4.75.