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ПСЖ нацелился на лидера Ливерпуля

ПСЖ нацелился на лидера Ливерпуля
09:46 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Садио Мане вошел в сферу интересов руководителей ПСЖ.

Сенегальский нападающий Ливерпуля Садио Мане вошел в сферу интересов руководителей ПСЖ, которые могут попытаться подписать игрока следующим летом, сообщает Mundo Deportivo.

В первую очередь, таким решением парижане хотят перестраховаться и подписать форварда, который мог бы заменить в клубе Неймара. Бразилец может покинуть ПСЖ в конце сезона.

В то же время, Ливерпуль не станет продавать одного из своих лидеров дешевле, чем за 100 миллионов евро. Парижане могут заполучить эти деньги после продажи Неймара, которого оценивают в 200 миллионов евро.

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В нынешнем сезоне Садио Мане во всех турнирах за Ливерпуль провел 21 матч, забив 13 голов и сделав 7 результативных передач. Его контракт с Мерсисайдцами рассчитан до 2023 года. Неймар из-за проблем с травмами сыграл в 9 встречах парижан (6 голов и 1 ассист).

ПСЖ лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, а Ливерпуль возглавляет АПЛ.

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Садио Мане.
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