Наполи намерен перехватить Ибрагимовича у Милана

Новости спорта:Наполи предложил Златану Ибрагимовичу полуторагодичный контракт.

Наполи предложил Златану Ибрагимовичу полуторагодичный контракт, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира. Шведский форвард должен дать ответ в течение нескольких дней.

Также Шира сообщил, что нападающие Наполи Хосе Кальехон и Дрис Мертенс не станут продлевать свои контракты с клубом, поэтому могут покинуть Неаполь уже в скором времени.

На днях Ибрагимович отказался от перехода в Болонью. По информации итальянских СМИ, главным претендентом на шведа остается Милан, с которым Златан уже обсуждал условия возможного контракта.

В ноябре 37-летний швед объявил об уходе из Лос-Анджелес Гэлакси, в составе которого выступал с 2018 года.