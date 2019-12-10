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Наполи намерен перехватить Ибрагимовича у Милана

Наполи намерен перехватить Ибрагимовича у Милана
10:00 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Наполи предложил Златану Ибрагимовичу полуторагодичный контракт.

Наполи предложил Златану Ибрагимовичу полуторагодичный контракт, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира. Шведский форвард должен дать ответ в течение нескольких дней.

Также Шира сообщил, что нападающие Наполи Хосе Кальехон и Дрис Мертенс не станут продлевать свои контракты с клубом, поэтому могут покинуть Неаполь уже в скором времени.

На днях Ибрагимович отказался от перехода в Болонью. По информации итальянских СМИ, главным претендентом на шведа остается Милан, с которым Златан уже обсуждал условия возможного контракта.

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В ноябре 37-летний швед объявил об уходе из Лос-Анджелес Гэлакси, в составе которого выступал с 2018 года.

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ФК Милан, ФК Наполи, Футбол, Новости футбола, Златану Ибрагимович.
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