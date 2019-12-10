Лидер Зальцбурга опроверг слухи о своем уходе

Новости спорта:Эрлинг Холанд прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов против Ливерпуля.

Нападающий РБ Зальцбург Эрлинг Холанд прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов против Ливерпуля.

"Нам нечего терять. Мы можем выйти и повеселиться и поиграть с улыбкой на лицах. Это самая большая игра в моей карьере. Это мило, если честно. Я живу мечтой. Подобные матчи - вот о чем ты мечтаешь

Я просто сосредоточен на своей работе: играю в футбол. Я стараюсь наслаждаться тем, что я делаю каждый день, у меня хорошее настроение и наслаждаюсь моментом прямо сейчас.

Сейчас я сосредоточен на Зальцбурге и не собираюсь от сюда уходить. Мне нравится играть в футбол каждый день", - признался Холанд в интервью УЕФА.

Напомним, матч Зальцбург Ливерпуль состоится сегодня, 10-го декабря. Начало встречи - в 19:55.