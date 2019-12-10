Лидер Зальцбурга опроверг слухи о своем уходе

Нападающий РБ Зальцбург Эрлинг Холанд прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов против Ливерпуля.
"Нам нечего терять. Мы можем выйти и повеселиться и поиграть с улыбкой на лицах. Это самая большая игра в моей карьере. Это мило, если честно. Я живу мечтой. Подобные матчи - вот о чем ты мечтаешь
Я просто сосредоточен на своей работе: играю в футбол. Я стараюсь наслаждаться тем, что я делаю каждый день, у меня хорошее настроение и наслаждаюсь моментом прямо сейчас.
Сейчас я сосредоточен на Зальцбурге и не собираюсь от сюда уходить. Мне нравится играть в футбол каждый день", - признался Холанд в интервью УЕФА.
Напомним, матч Зальцбург Ливерпуль состоится сегодня, 10-го декабря. Начало встречи - в 19:55.