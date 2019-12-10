Эвертон возглавит специалист из Китая

Новости спорта:Эвертон предлагает наставнику Шанхай СИПГ Витору Перейре.

Эвертон предлагает наставнику Шанхай СИПГ Витору Перейре трехлетний контракт. Первые переговоры с португальским специалистом уже проведены и увенчались положительной динамикой, сообщает The Telegraph.

Напомним, что сейчас Перейра возглавляет Шанхай СИПГ. Под его руководством команда заняла третье место в китайской Суперлиге. В Европе Перейра известен по работе с Порту, Олимпиакосом и Фенербахче. В Китай Витор перебрался в 2018 году, став одним из самых высокооплачиваемых тренеров мира — его зарплата составляет 23 миллиона евро в год.

Отметим, что в руководстве Эвертона также рассматривают варианты с приглашением бывшего наставника Валенсии Марселино, экс-тренера Арсенала Унаи Эмери, а также шотландца Дэвида Мойеса, который с 2002 по 2013 год уже возглавлял Ирисок. Кроме того, представители Ирисок выходили на связь с уволенным ранее из Тоттенхэма Маурисио Почеттино и рассматривают нынешнего тренера Наполи Карло Анчелотти в качестве потенциального главного тренера команды.

В данный момент исполняющим обязанности главного тренера Ирисок назначен Данкан Фергюсон, под руководством которого Эвертон одолел Челси (3:1).

Эвертон с 17 очками занимает 14 позицию в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре Эвертон 15 декабря на выезде сыграет против Ман Юнайтед.