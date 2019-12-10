Заря расторгла контракт с бразильским легионером

Новости спорта:Заря объявила о расторжении контракта с бразильским вратарем Луисом Фелипе.

Заря объявила о расторжении контракта с бразильским вратарем Луисом Фелипе, передает официальный сайт луганчан. Стороны прекратили сотрудничество по обюдному согласию.

Луис Фелипе выступал за Зарю с февраля 2018 года, за полтора года бразилец провел в составе луганчан 18 матчей.

В нынешнем сезоне 22-летний голкипер не сыграл ни одной минуты, а в последний раз выходил на поле в апреле.

Заря на сегодняшний день занимает второе место в чемпионате Украины, опережая Десну и Динамо на одно очко. В следующем туре команда Виктора Скрипника в Запорожье сыграет против Шахтера.