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Вторник, 10.12.2019

Знай наших: украинский форвард забил невероятный гол в Сербии (Видео)

Украинский форвард сербского Радника Сурдулица Евгений Павлов отметился голов в матче 20-го тура местного чемпионата против Инджии. Вначале второго тайма 28-летний футболист освободился от опеки защитника, прорвался вперед и получил пас, после чего забил в дальний угол.
isport.ua
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