Знай наших: украинский форвард забил невероятный гол в Сербии (Видео)

Украинский форвард сербского Радника Сурдулица Евгений Павлов отметился голов в матче 20-го тура местного чемпионата против Инджии. Вначале второго тайма 28-летний футболист освободился от опеки защитника, прорвался вперед и получил пас, после чего забил в дальний угол.