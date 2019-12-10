Гент - Александрия: названа бригада арбитров на матч Лиги Европы

Новости спорта:Бригада арбитров из Румынии обслужит матч 6-го тура Лиги Европы между Александрией и Гентом.

Румынская бригада арбитров во главе с Раду Петреску рассудит матч завершающего тура группового этапа Лиги Европы между Гентом и Александрией, сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать на линиях Петреску будут Раду Гингуляк и Мирча Григориу, четвертый арбитр — Марцел Бирсан.

В нынешнем сезоне румын судил матч Зари против Эспаньола (2:2), в 2015 году встречу луганчан с Шарлеруа (2:0). На матчах команды Владимира Шарана ранее не работал.

Встреча Александрии и Гента пройдет 12 декабря, начало в 22:00. Украинская команда уже потеряла какие-либо шансы на выход из группы, а бельгийцы досрочно квалифицировались в плей-офф.