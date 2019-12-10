Шахтер - Аталанта: сколько болельщиков ожидается на ОСК Металлист

Новости спорта:Матч Шахтер - Аталанта состоится завтра на ОСК Металлист в Харькове.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер — Аталанта посетит порядка 25 тысяч болельщиков, сообщает Нацполиция Харьковской области. Ожидается, что иностранных фанатов будет около 200 человек.

Следить за правопорядком во время матча будут около 2 тысяч представителей полиции, Нацгвардии и курсантов.

Шахтер и Аталанта сыграют завтра Харькове на стадионе ОСК Металлист. Начало матча в 19:55.

Для выхода из группы Шахтеру необходимо побеждать итальянцев. Устроит Горняков и ничья, но только в том случае, если в параллельном матче загребское Динамо не обыграет Манчестер Сити.