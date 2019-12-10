Десна подпишет экс-футболиста сборной Украины

Новости спорта:Бывший футболист сборной Украины Денис Олейник может продолжить карьеру в Десне.

Полузащитник финского СИКа Денис Олейник может продолжить карьеру в Десне, сообщает Dynamomania.com. Ранее игрок заявлял, что рассматривает вариант с перходом в один из украинских клубов.

32-летний Олейник выступает в Финляндии с лета 2018 года. В прошлом сезоне украинец сыграл за СИК 25 матчей, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

В 2017 году полузащитник уже выступал за Десну в Первой лиге, но провел всего шесть матчей в составе черниговцев.

Также в Украине Олейник играл в Динамо, Нефтянике, Арсенале, Металлисте, Днепре. В 2014 году полузащитник перебрался в Европу, где на протяжении трех лет выступал за Витесс и Дармштадт.