Дешам остается во главе сборной Франции на Евро-2020

Новости спорта:Дидье Дешам продлит контракт со сборной Франции до 2022 года.

Федерация футбола Франции договорилась о продлении контракта с главным тренером национальной команды Дидье Дешамом, передает Le Figaro. Стороны подпишут новое соглашение до 2022 года.

Действующий контракт Дешама с Ле Бле рассчитан до конца Евро-2020. Тренер возглавляет сборную Фрацнии с июля 2012 года.

В 2016 году Дешам стал вице-чемпионом Европы с трехцветными, а в 2018 году выиграл чемпионат мира.

На Евро-2020 сборная Франции сыграет в группе F, где ее соперниками будут Германия и Португалия. Еще один оппонент Ле Бле определится после плей-офф Лиги Наций.