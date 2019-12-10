Неожиданно: звездный легионер Динамо покинул клуб

Новости спорта:Карлос Самбрано прилетел в Перу для подписания контракта с Альянса Лима

Защитник Динамо Карлос Самбрано прибыл в столицу Перу Лиму, где вскоре должен подписать контракт с чемпионом страны Альянсой.

«Скоро это произойдет. На все воля божья, но я в восторге. Этот клуб давно мной интересовался», — приводит слова Самбрано Elbocon.pe.

В аэропорту Лимы игрока Динамо встретило большое количество местных болельщиков, которые не теряли возможности сделать совместное фото с игроком сборной Перу.

Ранее спортивный директор Альянса Лима Виктор Маруланда заявил, что Карлос Самбрано «подошел бы любому клубу чемпионата Перу».

Самбрано перешел в Динамо в начале 2018 года, однако за все это время ни разу не сыграл за первую команду бело-синих.

В нынешнем сезоне Самбрано играл исключительно за молодежную команду Динамо. Защитник дважды попал в заявку киевлян на матчи УПЛ, но не выходил на поле.