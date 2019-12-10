Лига чемпионов: расписание матчей 10 декабря

Сегодня определятся участники плей-офф Лиги чемпионов в 4 группах. Собственно, Барселона и РБ Лейпциг досрочно вышли из групп. Третьи команды будут играть в Лиге Европы.
Матчи 10 декабря/вторник
Лига Чемпионов 2019/2020 Групповой этап
группа E
19:55 Наполи - Генк Футбол 2
19:55 Зальцбург - Ливерпуль Футбол 1
группа F
22:00 Боруссия Д - Славия Прага
22:00 Интер Милан - Барселона Футбол 2
группа G
22:00 Бенфика - Зенит
22:00 Лион - РБ Лейпциг
группа H
22:00 Челси - Лилль
22:00 Аякс - Валенсия
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