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Вторник, 10.12.2019
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Лига чемпионов: расписание матчей 10 декабря

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Лига чемпионов: расписание матчей 10 декабря
14:45 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Во вторник, 10 декабря, состоятся заключительные матчи Лиги чемпионов в 4 группах.

Сегодня определятся участники плей-офф Лиги чемпионов в 4 группах. Собственно, Барселона и РБ Лейпциг досрочно вышли из групп. Третьи команды будут играть в Лиге Европы.

Матчи 10 декабря/вторник

Лига Чемпионов 2019/2020 Групповой этап

группа E

19:55 Наполи - Генк Футбол 2

19:55 Зальцбург - Ливерпуль Футбол 1

группа F

22:00 Боруссия Д - Славия Прага

22:00 Интер Милан - Барселона Футбол 2

группа G

22:00 Бенфика - Зенит

22:00 Лион - РБ Лейпциг

группа H

22:00 Челси - Лилль

22:00 Аякс - Валенсия

Напомним, в Украине покажут клубный чемпионат мира по футболу: расписание.

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ФК Барселона, Лига Чемпионов, ЛЧ, Новости футбола.
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