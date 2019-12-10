10 декабря - Всемирный день футбола

Новости спорта:Всемирный день футбола отмечают 10 декабря 2019 года.

Сегодня проходит Всемирный день футбола 2019. Отмечают этот день, как правило, футбольными матчами на разных уровнях.

Дату рождения футбола, к слову, никто не знает. Записи о подобном виде спорта есть и у древних китайцев (II век до н.э.), и у англичан (VIII век уже нашей). Играли с мячом и древние греки, и древние римляне…

В современном виде – с футбольной сеткой на воротах – в футбол стали играть лишь под конец века 19-го. А первый в истории Чемпионат мира по футболу состоялся в Уругвае – 13 июля 1930 года.

Каждый год, 10 декабря, по решению Организации Объединенных Наций (ООН) отмечается Всемирный день футбола, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

"Поздравляем! Хотим пожелать в любое время года и в любую погоду отличной игры, безупречных голов, неоспоримых побед, преданных болельщиков", - говорится в поздравлении НОК на официальной странице в Facebook.

К слову, игрок Барселоны аргентинец Лионель Месси стал пока единственным владельцем 6-го кубка «Золотой мяч».