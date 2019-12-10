Скачать
Вторник, 10.12.2019
В Украине покажут клубный чемпионат мира по футболу: расписание
В Украине покажут клубный чемпионат мира по футболу: расписание
Гвардиола может уйти из Манчестер Сити
Гвардиола может уйти из Манчестер Сити
Лига чемпионов: расписание матчей 10 декабря
Лига чемпионов: расписание матчей 10 декабря
Маркевич: Курченко - дилетант, могли стать чемпионами, если бы не он
Маркевич: Курченко - дилетант, могли стать чемпионами, если бы не он

10 декабря - Всемирный день футбола

10 декабря - Всемирный день футбола
15:28 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Всемирный день футбола отмечают 10 декабря 2019 года.

Сегодня проходит Всемирный день футбола 2019. Отмечают этот день, как правило, футбольными матчами на разных уровнях.

Дату рождения футбола, к слову, никто не знает. Записи о подобном виде спорта есть и у древних китайцев (II век до н.э.), и у англичан (VIII век уже нашей). Играли с мячом и древние греки, и древние римляне…

В современном виде – с футбольной сеткой на воротах – в футбол стали играть лишь под конец века 19-го. А первый в истории Чемпионат мира по футболу состоялся в Уругвае – 13 июля 1930 года.

Каждый год, 10 декабря, по решению Организации Объединенных Наций (ООН) отмечается Всемирный день футбола, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

"Поздравляем! Хотим пожелать в любое время года и в любую погоду отличной игры, безупречных голов, неоспоримых побед, преданных болельщиков", - говорится в поздравлении НОК на официальной странице в Facebook.

Лунин может вернуться в Реал в январе

К слову, игрок Барселоны аргентинец Лионель Месси стал пока единственным владельцем 6-го кубка «Золотой мяч».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Новости футбола, День футбола, Всемирный день футбола 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Ты всех подвел": экс-чемпион мира раскритиковал Руиса
02 Лидер Первой лиги расстался с главным тренером
03 Хирн: Всем плевать на Уайлдера
04 Маркевич: Курченко - дилетант, могли стать чемпионами, если бы не он
05 СМИ: Анчелотти в течении недели будет уволен
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь