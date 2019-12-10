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У Шахтера нет кадровых проблем перед матчем с Аталантой

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У Шахтера нет кадровых проблем перед матчем с Аталантой
16:28 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Решающий поединок за выход в плей-офф Лиги чемпионов состоится завтра в Харькове.

Шахтер провел открытую тренировку перед матчем Лиги чемпионов против Аталанты. По информации пресс-службы Горняков, к предстоящей игре команда Луиша Каштру подходит без кадровых потерь.

Матч Шахтер — Аталанта состоится завтра в Харькове. Начало игры — в 19:55.

Перед последним туром Горняки с шестью очками занимают второе место в группе C. У загребского Динамо пять очков, у Аталанты — три.

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Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов Шахтеру необходимо побеждать Аталанту. Устроит Горняков и ничья, но только в том случае, если в параллельном матче загребское Динамо не обыграет Манчестер Сити.

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ФК Шахтер, УЕФА, Лига Чемпионов, ЛЧ, ФК Аталанта.
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