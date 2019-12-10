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Пятов стал героем мультфильма (Видео)

Пятов стал героем мультфильма (Видео)
18:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Вратарь “Шахтера” Андрей Пятов стал героем американского мультсериала.

Вратарь донецкого футбольного клуба “Шахтер” Андрей Пятов стал одним из главных героев нового эпизода американского мультсериала The Champions.

По сюжету Андрей Пятов в компании Мануэля Нойера, Джанлуиджи Буффона, Эдерсона и других звездных коллег отправился в Чернобыль, спасая планету от неприятностей. Об этом сообщает Footballua.tv.

Напомним, что Андрей Пятов был признан УАФ лучшим вратарем Украины по итогам церемонии “Футбольные звезды-2019” в номинации с Георгием Бущаном (“Динамо”) и Юрием Панькивым (“Александрия”).

Также Пятов вошел в символическую сборную отбора Евро-2020 FedEx Perfomance Zone Team и был признан лучшим вратарем квалификации Евро-2020 по данным InStat среди тех, кто сыграл больше половины матчей. В квалификации украинский вратарь сыграл все 8 матчей, в которых пропустил 4 мяча.

У Шахтера нет кадровых проблем перед матчем с Аталантой

Сейчас футболисты “Шахтера” готовятся к матчу против итальянской “Аталанты”, который состоится завтра, 11 декабря, в Харькове в рамках 6 тура группового этапа Лиги чемпионов.

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ФК Шахтер, Чемпионат Украины, УПЛ, Андрей Пятов.
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