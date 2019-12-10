Пятов стал героем мультфильма (Видео)

Новости спорта:Вратарь “Шахтера” Андрей Пятов стал героем американского мультсериала.

Вратарь донецкого футбольного клуба “Шахтер” Андрей Пятов стал одним из главных героев нового эпизода американского мультсериала The Champions.

По сюжету Андрей Пятов в компании Мануэля Нойера, Джанлуиджи Буффона, Эдерсона и других звездных коллег отправился в Чернобыль, спасая планету от неприятностей. Об этом сообщает Footballua.tv.

Напомним, что Андрей Пятов был признан УАФ лучшим вратарем Украины по итогам церемонии “Футбольные звезды-2019” в номинации с Георгием Бущаном (“Динамо”) и Юрием Панькивым (“Александрия”).

Также Пятов вошел в символическую сборную отбора Евро-2020 FedEx Perfomance Zone Team и был признан лучшим вратарем квалификации Евро-2020 по данным InStat среди тех, кто сыграл больше половины матчей. В квалификации украинский вратарь сыграл все 8 матчей, в которых пропустил 4 мяча.

Сейчас футболисты “Шахтера” готовятся к матчу против итальянской “Аталанты”, который состоится завтра, 11 декабря, в Харькове в рамках 6 тура группового этапа Лиги чемпионов.