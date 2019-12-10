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Вест Хэм может уволить Пеллегрини

Вест Хэм может уволить Пеллегрини
18:21 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Но в клубе не хотят менять тренера посреди сезона.

Руководство Вест Хэма рассматривает возможность увольнения главного тренера Мануэля Пеллегрини, сообщает Sky Sports.

Кресло под чилийцем в лондонском клубе зашаталось из-за неудачных выступлений Молотобойцев в чемпионате Англии, где команда одержала только одну победу (1:0 в поединке с Челси) в десяти последних матчах.

Издание отмечает, что руководители Вест Хэма при этом не желают менять главного тренера в разгар сезона.

Претендентом на тренерское кресло Молотобойцев называется Дэвид Мойес, кандидатура которого рассматривалась клубом в ноябре. Напомним, именно Мойеса Пеллегрини сменил на мостике Вест Хэма в мае 2018 года.

На сегодняшний день подопечные Пеллегрини занимают 16-е место в турнирной таблице АПЛ, от зоны вылета их отделяет одно очко. В субботу, 14 декабря, лондонский коллектив сыграет с Саутгемптоном.

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Напомним, за Вест Хэм выступает вингер национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко, в нынешнем сезоне забивший 3 гола в 14 матчах Премьер-лиги.

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ФК Вест Хэм Юнайтед, Мануэль Пеллегрини, АПЛ, Чемпионат Англии.
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