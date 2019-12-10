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Наполи разгромил Генк на пути в плей-офф Лиги чемпионов

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Наполи разгромил Генк на пути в плей-офф Лиги чемпионов
22:12 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Наполи разгромил Генк и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» принимал «Генк». Встреча состоялась на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Уже на 3-й минуте счёт в матче открыл польский нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик. На 26-й минуте Милик оформил дубль и упрочил преимущество неаполитанцев. Через 12 минут главный арбитр встречи Джюнейт Чакыр назначил пенальти в ворота «Генка», который успешно исполнил Милик. Во втором тайме, на 74-й минуте, второй 11-метровый удар за «Наполи» реализовал бельгийский форвард Дрис Мертенс.

«Наполи» набрал 12 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов с 2-го места в группе Е. «Генк» (1) занял 4-е место и завершил выступление в турнире.

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Наполи — Генк 4:0

Голы: Милик, 3, 26, 38 (с пенальти), Мертенс, 75

Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Кулибали, Манолас, Мариу Руй — Кальехон (Льоренте, 79), Аллан, Руис, Зьелински (Гаэтано, 72) — Мертенс, Милик (Лосано, 78)

Генк: Вандевордт — Мехле, Деваест, Лукуми, Де Норре (Нето, 82) — Грошовский, Берг, Ито (Хаджи, 72) — Пейнтсил, Онуачу, Саматта (Бонгонда, 63)

Предупреждения: Мариу Руй, Кулибали — Вандевордт, Де Норре, Пейнтсил

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УЕФА, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, ФК Наполи, ФК Генк.
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