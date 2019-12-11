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Как Зенит за один вечер потерял все

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Как Зенит за один вечер потерял все
09:40 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Лига чемпионов продолжает удивлять всех любителей футбола.

Во вторник, 10 декабря, состоялись заключительные матчи группового раунда Лиги чемпионов в 4 группах. В группе G команды выясняли, кто пройдет в плей-офф ЛЧ со второго места (первое заранее занял Лейпциг) и кто отправится в Лигу Европы с третьего места.

Заключительный тур группового этапа Лиги чемпионов закончился катастрофой для команды Ракицкого — они проиграли «Бенфике» (0:3) и остались вообще без еврокубков.

До 82-й минуты питерский Зенит, проигрывая на Да Луш со счетом 3:0 от Бенфики, еще занимал 2-е место в группе и мог рассчитывать даже на Лигу чемпионов весной 2020-го. Но "злой гений" Мемфис Депай, капитан Лиона, во Франции одним голом в ворота Лейпцига перевернул ситуацию с ног на голову.

Таким образом, Зенит потерял возможность сыграть в еврокубках вообще.

Бенфика — Зенит 3:0

Голы: Черви, 47, Пицци, 58, Азмун, 79 (в свои ворота)

Бенфика: Влаходимос — Тавареш, Ферро, Рубен Диаш, Гримальдо — Таарабт, Габриэль (Самарис, 81), Пицци, Черви (Сеферович, 81) — Чикуиньо, Карлос (Кайо, 89)

Зенит: Кержаков — Караваев, Иванович, Осорио, Дуглас Сантос — Шатов (Мак, 89), Ерохин (Сутормин, 66), Барриос, Оздоев (Смольников, 69) — Дзюба, Азмун

Предупреждения: Габриэль — Дуглас, Оздоев, Ерохин

Удаление: Дуглас, 56

Лион — Лейпциг 2:2

Голы: Ауар, 50, Депай, 82 — Форсберг, 9 (с пенальти), Вернер, 33 (с пенальти)

Лион: Лопес — Тете, Андерсен, Денайер, Рафаэл (Марсал, 73) — Тусар (Рейне-Аделаид, 64), Тьяго Мендес, Ауар — Террье (Марсело, 87), Дембеле, Депай

Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Мукиеле, Упамекано (Ампаду, 55), Сараччи — Нкунку (Лаймер, 75), Демме, Хайдара, Форсберг — Вернер (Кунья, 55), Поульсен

Предупреждения: Мендес — Упамекано, Мукиеле, Сараччи

Напомним, турнирные расклады: что нужно Шахтеру для выхода из группы ЛЧ.

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ФК Зенит, ФК Бенфика, ЛЧ, Лига чемпионов УЕФА.
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