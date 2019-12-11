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"Живем от матча к матчу": футболист Десны заговорил о Лиге чемпионов

"Живем от матча к матчу": футболист Десны заговорил о Лиге чемпионов
09:33 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Форвард Десны Александр Филиппов назвал главную цель черниговской команды.

Нападающий «Десны» Александр Филиппов прокомментировал выступление команды в нынешнем сезоне.

«Живем от матча к матчу. Все идет своим чередом, а задумываться о таком турнире, как Лига чемпионов, нам еще рано. Сейчас пока что ближайшая цель – первая шестерка. У нас отличный коллектив, единая команда, поэтому такой результат. Надеюсь, так будет и дальше.

Мы сами себе конкуренты. Потому что все в наших руках. Нам надо смотреть на свою игру, улучшать ее, а болельщики уже пусть рассматривают расклады в таблице.

С любой командой тяжело. Даже «Карпаты», которым мы забили шесть голов, хорошо играли, организованно. Просто нам повезло больше и была реализация моментов.

Турнирные расклады: что нужно Шахтеру для выхода из группы ЛЧ

Но, конечно, выделю «Шахтер». С ними играть сложнее всего. Эта команда выше всех остальных, противодействовать ей сложно, в ней собраны игроки уровня Лиги чемпионов.

В заключительном туре осенней части сыграем на своем поле с «Динамо», при поддержке болельщиков. Постараемся их порадовать, чтобы завершить год на мажорной ноте. В первом круге мы их обыгрывали, в Чернигове будет тяжело, но мы постараемся продолжить эту приятную традицию».

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Лига Чемпионов, Футбол, ФК Десна, Новости футбола, Александр Филиппов.
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