Хачедири близок к уходу из Динамо-Брест

Новости спорта:Экс-защитник сборной Украины Евгений Хачериди близок к тому, чтобы покинуть Динамо-Брест.

Украинский защитник Евгений Хачериди близок к тому, чтобы покинуть Динамо-Брест. Напомним, что в конце октября центрбек подписал контракт с брестским Динамо. Контракт Хачериди начнет действовать с 1 января 2020 года. Соглашение с украинцем рассчитано до конца 2021 года.

В конце июля Хачериди покинул ПАОК. С того времени украинец оставался без клуба и самостоятельно поддерживал форму в Киеве.

Ранее сообщалось о том, что Хачериди может продолжить карьеру в киевском Динамо. Интерес к Евгению проявляли клубы из Турции и Саудовской Аравии.

За Динамо-Брест выступают три представителя Украины — полузащитник Александр Нойок, нападающие Артем Милевский и Алексей Хобленко.

Брестское Динамо досрочно выиграло чемпионат Беларуси. За тур до окончания чемпионата брестчане оторвались от БАТЭ и впервые с 2005 года в Беларуси сменился чемпион — до этого побеждали исключительно борисовчане.

Напомним, что на этой неделе чешский тренер Марцел Личка покинул Динамо-Брест после завоевания золотых медалей чемпионата Беларуси.