Сегодня определятся последние участники плей-офф Лиги чемпионов

Новости спорта:Только две команды осталось узнать для полного комплекта.

На сегодняшний день 14 участников плей-офф Лиги чемпионов уже известны. Сегодня определятся еще 2 команды, которые выйдут из группового раунда. Среди них может оказаться донецкий Шахтер.

Собственно интрига за Лигу чемпионов осталась только в 2 группах.

Положение команд в группе С после 5-ти туров "Манчестер Сити" - 11 очков, "Шахтер" - 6, "Динамо" (З) - 5, "Аталанта" - 4.

Турнирное положение в группе D: "Ювентус" - 13 очков, "Атлетико" - 7, "Байер" - 6, "Локомотив" - 3.

Напомним, после вчерашних матчей участниками плей-офф Лиги чемпионов стали (плюс те, кто досрочно вышел): ПСЖ, Реал Мадрид, Бавария, Тоттенхэм, Манчестер Сити, Ювентус, Барселона, РБ Лейпциг, Ливерпуль, Наполи, Боруссия Д, Лион, Валенсия и Челси.