Защитник стал лучшим игроком Динамо в ноябре

Новости спорта:Защитник Денис Попов получил приз лучшему игроку ноября.

Киевское Динамо назвало лучшего игрока ноября 2019 года. Им стал 20-летний защитник Денис Попов. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Награждение игрока прошла накануне матча против Зари, в котором киевляне неожиданно уступили 1:2.

Опрос проводился путем голосования на официальных пабликах (сайт и соцсети) киевского Динамо. Болельщики в ноябре проголосовали следующим образом:

Попов - 41%

Вербич - 30%

Цыганков - 29%

Денис Попов

В этот четверг «Динамо» ожидает один из самых важных матчей сезона. От его результата будет зависеть, сыграет ли команда весной в плей-офф Лиги Европы. Растеряв очки в групповом этапе, киевляне серьезно усложнили выполнения задачи. Теперь команде нужно обыгрывать дома «Лугано», чтобы рассчитывать на место в 1/16 финала.